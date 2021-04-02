《亞洲放題》，睇個名就知主打亞洲波，每個禮拜六小弟牽牛就會同亞洲波專家分享心得，頭炮拍檔係專攻日本波嘅薰爵。近期最熱烈嘅話題就梗係新疆棉呢單嘢，中國小粉紅搞完連鎖時裝店，連全球幾個頂尖體育品牌，好似「一剔」、「三間」都唔放過，搞到中港台唔少紅星，好似香港歌神咁，要同品牌割席。除咗娛樂圈，運動圈影響就當然更加大，中國國家隊多項比賽代表都係呢兩大品牌贊助，甚至中超都係一剔包辦全部波衫裝備，中超4月20日就開鑼，真係唔知到時班球員着乜衫。

講起波衫，澳職喺波衫設計上都好有誠意，甚至靚過好多所謂英超、西甲嘅頂級球會。好似墨爾本勝利，因隊波英文名叫Victory，所以波衫胸口就有好大個V字，極度搶眼。另外球隊主場顏色都反映當地特色，好似FC悉尼所屬新南威爾斯省，省旗係天藍色，所以悉尼都用天藍色做主色。布里斯班獅吼由荷蘭移民創立，順理成章用荷蘭橙做主色。講到最靚設計，唔可以唔提墨爾本城前身墨爾本雄心，隊徽係心型，啱晒女仔着。

講完波衫就講心水，星期日國家打吡戰，墨爾本勝利主場對FC悉尼，係就係有啲褪色，勝利衰到排榜尾，不過上仗對水手，睇到佢哋知恥近乎勇，決心死守效果都唔差，最終和1:1拎番1分，總算終止連敗四場頹勢，今次對FC悉尼睇嚟都會繼續泊大巴，FC悉尼攻力唔算強，小勝1:0合理。

星期六布里斯班獅吼主場對西悉尼流浪者，主隊攻力差，近7場未試過單場入波多過1球，西悉作客亦唔心急，呢個「入球細」穩陣。至於下個星期一就有兩場波，最佳心水係墨爾本城，睇好佢哋可大勝威靈頓鳳凰開「讓球主客和」[-1]「客勝」。

文：牽牛

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