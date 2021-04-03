巴塞隆拿與球星美斯的合約會在今個夏天到期，後者離隊消息由去年夏天至今一直未有停止過，惟此前當選巴塞會長的拿樸達，在就職典禮上就表明，會盡一切努力去改變美斯留隊的想法。據西班牙傳媒報道，現時美斯仍有機會與巴塞續約，但這位33歲阿根廷前鋒先要巴塞滿足自己3個條件。

本來以為美斯在今夏離隊很大機會成為事實，不過考慮到近期巴塞戰績有所改善，在聯賽冠軍之爭仍有機會追上榜首馬德里體育會，故美斯離隊的態度亦不再強硬。有報道就指，美斯雖然願意留隊，不過就要新會長拿樸達先滿足自己三個條件。

第一個條件就是對陣容進行補強，而且要有一個可行的轉會計劃，即使由於受到武漢肺炎疫情影響，巴塞在財政上面臨不少困難，惟美斯依然希望球會在今夏可以簽入一些大牌球星，例如多蒙特前鋒艾寧夏蘭特、里昂前鋒迪比以及利物浦中場韋拿杜姆。除了新援之外，美斯同樣希望球會可以信任隊內的潛力新星，並且圍繞他們建立球隊，今季隊內的新星如安素法迪、奧斯卡文古沙以及莫里巴也證明出自己有能力登上大舞台。

報道又提到，上季巴塞最大的問題是美斯與巴杜美為首的董事會沒有任何的溝通，因此現時美斯有望除了與教練朗奴高文擁有開放透明的溝通之外，同時亦希望與一線隊的技術秘書Ramon Planes以及董事會保持清晰且透明的溝通，假如巴塞成功滿足美斯這三個條件的話，預計美斯續約的可能性亦會很大。

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