雖然近年西甲各隊實力變得平均，不過冠軍大多數仍落在巴塞隆拿以及皇家馬德里手中，中游球隊仍難爭奪聯賽冠軍。但根據西甲賽會公佈的資料，近兩年中小型球會的轉播分成收入有增加，反而令到他們可以將專注力放在培養年輕球員，亦得益於這個原因，近年有一些極具潛質的小將開始在西甲賽場中亮相。

至於根據西甲賽會公佈的資料顯示，上季西甲的轉播收入最高的雖然為巴塞及皇馬，不過今季降班西乙的愛斯賓奴，或因為受到了「武球王」武磊在中國市場的影響力，因此在電視轉播上的收入也不算少，有多達5,000萬鎊左右（約5.3億港元）。就連上季同樣排在下游的貝迪斯，轉播分成亦超過5,000萬鎊，惟考慮到西甲球會的轉會資金有限，因此主要將資源投放在培養自家年輕球員，21歲的貝迪斯自家青訓產品洛迪高山齊士就是一個例子，此子上季被提拔上一隊後，今季在聯賽已多次亮相，在西班牙盃更4戰貢獻出1入球1助攻。

近年其實除了巴塞出產過不少具有潛力的青訓球員外，中下游球隊亦不時會有新星出現，年僅16歲就被稱為「墨西哥美斯的」的馬略卡年輕球員盧卡羅美路亦是一個例子，上季為馬略卡上陣並成為西甲上陣的最年輕球員。雖然今季馬略卡降班西乙，不過此子仍然不時以後備身份上陣，而且在球隊大勝洛哥尼斯聯一仗攻入1球，前途無可限量。

上季西甲轉播費收入

1.巴塞隆拿

收入：1.4億鎊

2.皇家馬德里

收入：1.3億鎊

3.馬德里體育會

收入：1.06億鎊

4.華倫西亞

收入：7,000萬鎊

5.西維爾

收入：6,700萬鎊

6.畢爾包

收入：6,200萬鎊

7.維拉利爾

收入：5,800萬鎊

8.貝迪斯

收入：5,100萬鎊

9.愛斯賓奴*

收入：5,000萬鎊

10.基達菲

收入：5,000萬鎊

*為今季已降班 註：只列前10

資料來源：西甲賽會

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