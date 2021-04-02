今晚將會上演19/20球季的西班牙盃決賽，兩支巴斯克球隊畢爾包和皇家蘇斯達將在位於塞維利亞的中立場爭逐錦標。兩軍近期成績一般，加上決賽勢必踢得保守，宜敲入球中位數[2/2.5球]的「細」。

畢爾包近期表現一般，2月至今踢畢12場各項賽事僅獲2勝8和2負，然而球隊入球力依然不俗，近12仗只有1場未能攻破對手大門。事實上畢爾包今季在盃賽的表現頗有驚喜，在年初的西超盃先後淘汰皇家馬德里和巴塞隆拿奪冠，可期待球隊今仗有脫胎換骨表現。

陣容方面，畢爾包現時有後備中堅烏尼紐尼斯因傷缺陣，年輕中場洛拿斯高恩亦因為確診武漢肺炎倦勤，不過對球隊整體實力影響不大。

皇蘇近期在西甲錄得兩連敗，表現稍為回落。不過球隊今季面對強隊都有不俗表現，包括1月的西超盃、2月底的歐霸32強次回合以及上月初的西甲，分別賽和巴塞、曼聯和皇馬。

皇蘇近期傷兵不少，連同門將莫亞，現時共有四位防守球員正在養傷，儘管有大衛施華、蘇比迪亞和米基爾馬連奴等中場傷癒，在後防陣容不整的情況下預料皇蘇在這場決賽亦不會任意壓上，以免防守出現缺口。兩軍今場同樣沒有必勝把握，隨時有機會法定時間內踢成平手，而分頭不俗的「主客和」的和局同樣可敲。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

文：薰爵