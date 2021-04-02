疫情肆虐球壇受盡影響，歷史悠久的西班牙盃賽事，更因而出現有趣現象，將於本月上演兩次決賽。史上首次「巴斯克打吡」西盃決賽畢爾包對皇家蘇斯達，這場原本在上季上演的賽事，將延至本周六才上演。當中畢爾包在今季再次打入最後階段，會在4月17日進行20/21球季決賽，破天荒一支球隊在一個月內進行兩次決賽，與巴塞隆拿爭標。巴斯克雙雄在西班牙球壇都佔一席位，不少主力都是國腳級人馬。

今周率先由畢爾包對皇蘇打頭陣送上久等一年的決賽，也是這兩支巴斯克球隊首次西盃決賽硬撼。兩隊昔日曾有光輝日子，將連戰兩場決賽的畢爾包曾8次贏得西班牙聯賽冠軍和23次贏得西盃冠軍，贏西盃冠軍次數僅次於30次的巴塞隆拿。至於皇蘇成績雖及不上畢爾包，但也曾贏得2次西甲和2次西盃冠軍。

80年代初可說是雙雄的全盛期。皇蘇連贏1981年和1982年西甲冠軍，而畢爾包則連贏1983年和1984年西甲冠軍，並是1984年西甲、西盃和西班牙超級盃的三冠王得主。不過之後皇家馬德里和巴塞隆拿壟斷球壇，加上馬德里體育會、拉科魯尼亞和華倫西亞等先後掘起，雙雄成績下滑。除了皇蘇贏得1987年西盃冠軍，以及畢爾包曾奪得2015年和今季西班牙超級盃外，兩隊再沒有贏得過任何主要錦標。

不過從雙雄打入今次西盃決賽，兼兩隊近期都有球員入選西班牙國家隊，或許終在谷底反彈。乘皇馬和巴塞的西班牙球員不是受傷就是表現下滑，加上國家隊主帥安歷基向來重用新人，畢爾包和皇蘇都有球員代表西班牙，參加三月底的世界盃外圍賽。畢爾包有兩人入選，分別是門將烏尼西蒙和後衞恩尼高馬天尼斯，而皇蘇就有中前場主力奧耶沙巴爾入選。另外，皇蘇另一中場米基爾馬連奴，去年底也入選西班牙出戰德國。

單計本土球員實力，畢爾包可能稍勝一籌，畢竟該隊只起用生於巴斯克地區或有巴斯克血統的球員，故此極重視青訓。除了烏尼西蒙和尼高馬天尼斯外，後衞烏尼紐尼斯、中前場球員如隊長蒙尼恩、伊拿基威廉斯和魯爾加西亞（魯爾加西亞更是隊中唯一贏過西盃冠軍的球員，他在2013年效力馬體會時奪標）等，都曾代表西班牙上陣。其中烏尼西蒙，更被喻為西班牙新一代門神。在剛展開的世界盃外圍賽，西蒙更取代英超曼聯名將迪基亞，在三場外圍賽都正選上陣。另外，畢爾包的恩尼高馬天尼斯和尤利貝治都曾效力皇蘇，他倆倒戈勢為今場決賽增添火花。

畢爾包教練馬些連奴，更有機會在這兩場決賽締造歷史。這位55歲的教練在2019年西盃決賽，帶領華倫西亞擊敗巴塞，替該會贏得自2008年首個主要錦標。到今年1月接手畢爾包，馬上帶領球隊贏得西班牙超級盃。如果馬些連奴能帶領畢爾包在4月連贏2屆西班牙盃，他除了連贏三屆冠軍外，更可「睇齊」西班牙名帥阿拉干尼斯，成為另一位能帶領不同球會都先後贏得西盃冠軍的主帥。畢爾包會方也希望這位福將，能打破球隊先後在1985年、2009年、2012年和2015年西盃決賽落敗的魔咒。

至於皇蘇則是力爭自1987年西盃冠軍後，球會首個主要錦標。跟畢爾包不同，該會1989年放棄了只起用巴斯克球員的規定，並開始引入外援。所以在皇蘇陣中，可找到比利時翼鋒贊奴沙和瑞典前鋒阿歷山大伊沙克等人。皇蘇也擁有不少比賽經驗豐富兼曾贏過西盃的本土球員，包括今季才由英超曼城加盟的名將大衛施華（華倫西亞、2008年）和重返母會的伊拿拉文迪（皇家馬德里、2014年）。周六這場西班牙盃決賽，既是一場巴斯克打吡，兩會又同時力求打破錦標荒，肯定是場寸土必爭的大戰。

畢爾包皇蘇西班牙國腳級主力

球員：烏尼西蒙

效力球會：畢爾包

出生日期：11/06/1997

位置：門將

代表西班牙國家隊次數：6次

球員：恩尼高馬天尼斯

效力球會：畢爾包

出生日期：17/05/1991

位置：後衞

代表西班牙國家隊次數：15次

球員：奧耶沙巴爾

效力球會：皇家蘇斯達

出生日期：21/04/1997

位置：翼鋒/前鋒

代表西班牙國家隊次數：13次

球員：米基爾馬連奴

效力球會：皇家蘇斯達

出生日期：22/06/1996

位置：中場

代表西班牙國家隊次數：6次

西盃歷來冠軍次數榜

排名：1

球會：巴塞隆拿

奪標次數：30次

排名：2

球會：畢爾包

奪標次數：23次

排名：3

球會：皇家馬德里

奪標次數：19次

排名：4

球會：馬德里體育會

奪標次數：10次

排名：5

球會：華倫西亞

奪標次數：8次

排名：10

球會：皇家蘇斯達

奪標次數：2次

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