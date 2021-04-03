NBA周五宣佈，網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）因為在社交媒體使用有冒犯性和詆毀的語言，被罰款50,000美元（約40萬港元）。聯盟在聲明中表示，杜蘭特承認他的行為是不適當。

本周較早時候，美國知名演員Michael Rapaport在社交媒體公開了他指是杜蘭特傳給他的私訊對話內容，當中包括有具威脅性、反同性戀和詆毀女性的言論。

網隊教練尼殊（Steve Nash）表示，球會已就事件與杜蘭特對話，而後者周四已經道歉。KD表示︰「我為人們看到我使用的那些語些而感到抱歉。那不是我真的想人們看到和聽到的東西，但我期望可以忘記它並回歸球場。」

KD因為腿筋受傷已經缺席了網隊過去21場比賽，在他受傷之前，今季上陣19場場均取得29分、7.9籃板和5.3助攻進賬。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波