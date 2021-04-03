19歲的意大利球手辛尼周五在邁阿密網球賽男單4強以盤數2:1反勝西班牙的阿古特，成為這項賽事36年歷史中，第四位未滿20歲便打入男單決賽的球手，將與以2:0淘汰4號種籽魯布列夫的靴卡錫爭奪冠軍，今仗亦是2003年以來，ATP1,000積分大師賽決賽首次由兩名世界排名在30以外的球手對壘。

去年打入了法國公開賽8強的辛尼，周五花了2小時28分鐘後以5:7、6:4和6:4力克32歲的7號種籽阿古特，在個人參加的第三個最高級別ATP賽事晉身決賽，成為繼1990年冠軍阿加斯、2005年亞軍拿度以及2007年冠軍祖高域後，第四位未滿20歲便打入邁阿密網賽男單決賽的球手。不過世界排名31的辛尼坦言︰「這很好，但並不表示甚麼。要有名氣的路很長，不會在一個星期的一個賽事中做到。」

由於祖高域、拿度和費達拿都沒有參加今年的邁阿密網賽，造就了四名從未贏取ATP大師賽冠軍的球手打入4強。辛尼說︰「我有很出色的團隊……我們知道很多球手沒有來這裏，特別是那三大球星，我們對這個賽事的取態是希望走到非常非常遠。」

至於世界排名37的26號種籽波蘭的靴卡錫，在另一場4強賽是以6:3和6:4直落擊敗魯布列夫，首次打入大師賽決賽。

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