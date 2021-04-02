巴西貴為足球王國，以足球為生的人很多，這些巴西人遍佈全球，為了足球離鄉別井，來港超過20載的列卡度（Rambo）是其中之一。這位香港女足主帥早已融入香港生活，家鄉巴西對他和家人而言反而有點陌生。

記者/攝影：禤家民

Rambo於1998年來港加盟南華，當時沒有想過會長時間留港，結果雖然曾經短暫離港，但仍在香港生活了超過20年。回想來港初期，Rambo妻子Denise說：「當時他說來港發展，我很支持的，因為這有利他的事業，那時候他打算試一年，看看是否適合。」離鄉別井不易，列卡度總算有工作寄託，也有來自巴西的隊友，但Denise適應就有難度：「我初來港時完全不會英文，不會買食物，差不多每餐都吃麥當勞，到超級市場買餸也需要繙譯。」亦因為居留權，Denise與大囡Nicole頭五年都在香港和巴西兩邊走，Nicole的學業亦因兩地的開學時間不同而受影響。

初來港的Rambo其實也有不習慣的時候：「初時真的只打算踢一年，球迷和傳媒的感覺都很不一樣，在巴西球迷多很多，訓練場地也更好。」隨着時間，生活習慣早已改變，若非疫情，Rambo與家人每年都會返巴西一次，但回到家鄉卻有點陌生，「我好像已不屬於巴西，回到巴西像度假，一個月左右就會想香港。」Rambo最想念巴西的是輕輕鬆鬆駕駛的感覺，「她（Denise）經常叫我買車，但我不想在香港駕駛，太麻煩了。」

Denise現時已說得一口流利英語，細囡Natalia更加在港出生及長大，認為自己是香港人多於巴西人，她說：「我母語是葡萄牙語，香港人母語是葡語，有點奇怪吧？我在家中講葡語，在學校用英文，也有學中文。」Rambo說，Natalia整個人生都在香港，而且一家人適應上最困難的時間她還未出生。Natalia正就讀以少數族裔學生為主的官立小學，「我朋友大部份都是在港的非華人，有印度裔、菲律賓裔等。」

Rambo大囡Nicole則於香港教育大學就讀。Rambo在港多年，曾去過廣州發展，那年Natalia還未出生，Denise與Nicole就回到巴西。Rambo說，對巴西而言，香港的治安好，是留在香港發展的其中一個原因，「當然現在環境有變，但對比下仍算好。」Rambo一家仍持巴西籍，若沒聘約他就要離港，其實他們一家也討論過會否回巴西，「沒定論，Nicole已長大，沒問題，Natalia若回到巴西，對學業會有影響，且會有點困難。」Natalia笑言對她來說是「去」巴西而不是「回」巴西，她希望至少在港完成學業，甚至長住，「在香港的教育系統下，發展機會可能比巴西多。」說到巴西她有這樣的感受，「又不是陌生，但有點不同，例如我的表親生活好像很輕鬆，但我就永遠都要找些事情做。」

香港不是完美，Rambo除沒有買車，也沒有「上車」：「租金、生活費很高，如果我20年前知道自己會留港這麼欠，或許我會『買點東西』。不過，我們一直都沒計劃留多久。」亦因如此，Rambo幾乎住過全港18區，海怡半島、銅鑼灣、東涌、粉嶺、西貢，他搬家超過10次。香港樓價高，租金貴，他慨嘆一家四口再加上兩隻小狗，最近搬到將軍澳康城才首次住到三房單位。

如不再當教練，Rambo會做什麼？「我中學時讀過電腦，因選擇了足球，簽下了職業合約，所以沒讀大學。那是很多年前的事了，已忘記了讀了甚麼，當時的科技也與現在不一樣。如果沒有足球，我大概會在那個方向發展吧。」

列卡度小檔案

Ricardo Rambo

出生日期：17/08/71（49歲）

球員時代位置：後衞、防守中場

球員時代效力球會：南華、晨曦、流浪、愉園

曾執教球會：愉園、流浪、飛馬、晨曦、廣州日之泉、南華（看守教練）

現執教球隊：香港女子足球代表隊

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