周六將上演的西班牙盃決賽兼巴斯克打吡戰，是上季尾因疫情一直延誤至今，兩軍都對今場賽事極為重視。對比起上季的陣容，一直堅持只沿用具有巴斯克血統球員的畢爾包，去夏購入了阿歷斯比倫古亞兼未有失血，反觀對手皇蘇卻失去了後衞迪亞高洛蘭迪及門將魯利。

兩軍以往曾一同堅持只用巴斯克球員的方針，但皇蘇踏入90年代起放寬讓外援效力，藉此增強球隊實力。反觀一直堅持傳統的畢爾包，當成功培養出好球員後，往往會選擇續約留人兼拒絕轉會談判，並不停把球員合約中的解約金提升，故想挖走畢爾包精英的球會，往往只能以觸發球員合約中的買斷條款以達成交易。

故近十年畢爾包除了免費放走球員外，就只曾「被迫」出售過4名球員，每名球員的轉會費都價格高昂，包括曾以3,600萬歐元的解約金放售安達靴里拉予曼聯、4,000萬歐元解約金放售查維馬天尼斯予拜仁慕尼黑及6,500萬歐元的解約金放售拿樸迪給曼城，2018年夏天車路士門將泰拔高爾圖斯被皇家馬德里挖走後，藍戰士「亂石投藥」看中畢爾包新星門將阿列沙巴拿加，然而由於這支巴斯克球會拒絕轉會談判，最終車路士只能夠以破世界門將轉會費紀錄的價錢、支付阿列沙巴拿加合約中的8,000萬歐元解約金，才能簽下這名西班牙門將。

反觀已開放外援來投的皇蘇，近十年的轉會比起畢爾包頻繁得多，陣中不少球星亦受深西甲豪門垂青，其中「銀河艦隊」皇家馬德里曾以3,000萬歐元或以上的價錢，帶走過伊拿拉文迪及奧迪奧蘇拿，皇馬同市宿敵馬德里體育會更曾以5,400萬歐元，帶走了在皇蘇剛成名的基沙文，並將此子打造成頂級前鋒，相比起畢爾包球員主要外國球會挖走，皇蘇球員卻較受國內球會甚至西甲豪門歡迎。

文：尊嘉

近10年兩隊5大高價出售表

球隊：畢爾包

排名 球員 加盟球會 轉會球季 轉會費

1 阿列沙巴拿加 車路士 18/19球季 8,000萬歐元

2 拿樸迪 曼城 17/18球季 6,500萬歐元

3 查維馬天尼斯 拜仁慕尼黑 12/13球季 4,000萬歐元

4 安達靴里拉 曼聯 14/15球季 3,600萬歐元

5 /

球隊：皇家蘇斯達

排名 球員 加盟球會 轉會球季 轉會費

1 基沙文 馬德里體育會 14/15球季 5,400萬歐元

2 恩尼高馬天尼斯 畢爾包 17/18球季 3,200萬歐元

2 伊拿拉文迪 皇家馬德里 13/14球季 3,200萬歐元

4 奧迪奧蘇拿 皇家馬德里 18/19球季 3,000萬歐元

5 迪亞高洛蘭迪 列斯聯 20/21球季 2,000萬歐元

資料來源：transfermarkt.com

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