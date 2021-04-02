利物浦踏入2021年後戰績大插水，領隊高普在國際賽期前終於變陣，以韋拿杜姆（Wijnaldum）、堤亞高艾簡 達拿（Thiago Alcantara）與法賓奴泰華利斯 （Fabinho）組成的「WTF」三人中場線，令紅軍在攻守兩端有明顯改善，更成功錄得兩連勝，重現生機。

由於兩名首選中堅華基爾雲迪積克及祖高美斯，早在季初相繼受重傷要長期休戰，令一對防守中場佐敦軒達臣及法賓奴，被迫齊齊墮後握守中路。雖然兩人在中堅位置都有非常耀眼的表現，但此舉卻大大削弱了利物浦的中場攔截與串連能力，要負起更大防守責任的艾簡達拿，更不時在危險位置失位或鹵莽犯規而導致失球，而「神軒」在2月中不敵愛華頓的默郡打吡戰中鼠蹊受傷，就更令紅軍雪上加霜。

可幸的是，在冬季轉會窗關閉前，由史浩克04借來的土耳其守將奧辛卡巴克已逐漸融入利物浦，而另一位中堅尼達利菲臘斯的表現亦越見穩健，令高普終放心將法賓奴放回防中位置。這位巴西中場「歸位」後，不但成卡巴克與菲臘斯面前一道堅固的屏障，亦成功釋放艾簡達拿專注進攻，大幅提升利物浦前中後三線的串連效率，加上韋拿杜姆一貫滿場飛的踢法，令紅軍回復生氣，接連在歐聯與英超擊敗RB萊比錫及狼隊，錄得2連勝之餘更不失1球。

不過，今夏便會約滿的韋拿杜姆，下季會否留效紅軍仍屬未知之數。早前一直盛傳他將會以自由身轉投巴塞隆拿，追隨前荷蘭國家隊教練朗奴高文，但最新消息就指車路士與祖雲達斯均有意爭奪這名30歲中場。

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