周五NBA東岸黑馬黃蜂作客鬥溜馬，球隊靠後備球員狂轟55分之下，以114:97擊溜馬，繼續保住前列位置。但球隊主力哥頓希活（Gordon Hayward）第二節一次上籃時不慎拗柴需退下火線，暫時仍未知傷勢如何，但料難以於香港時間周一倒戈舊東家塞爾特人。

今季黃蜂表現令球迷眼前一亮，雖然早前缺少新秀「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball），但球隊依然強勢。周五鬥有博丹（Malcolm Brogdon）缺陣的溜馬，一眾後備兵表現爭氣，小前鋒M布歷捷斯（Miles Bridges）半場已經攻入16分，全場更交出全隊最高的23分。最後一節球一度由雙位數分差被追至僅領先6分，但另一位後備兵C薩拿（Cody Zeller）挺身而出攻入5分，全場亦交出17分，加上早前被勇士放棄的華拿馬卡（John Wanamaker）亦攻入13分下，領黃蜂以17分之差擊敗對手。

然而，比賽的第二節哥頓希活因一次上籃右腳撞到對手M端拿（Myles Turner）後不慎拗柴，被迫換出後亦未有再上陣。現時暫未清楚希活的傷勢，有待進一步的檢查報告，不過周日鬥塞爾特人的倒戈戰，這位31歲的小前鋒就幾可肯定缺陣。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波