效力利物浦的安德魯羅拔臣被譽為近年英超其中一位最佳左閘，不過隨另一位蘇格蘭左閘基蘭泰亞尼今季加盟阿仙奴，羅拔臣「英超最佳左閘」及國家隊的地位備受挑戰，不過羅拔臣就表示，兩者絕對能夠共存。

羅拔臣自從2017年由侯城轉投利物浦後進步神速，並成為了紅軍贏得歐聯和英超的功臣之一，這位27歲後衞近年亦成為蘇格蘭國家隊隊長。雖然紅軍今季的聯賽成績下滑，但羅拔臣今季仍然交出5次助攻及1個入球。

不過羅拔臣的風頭似乎就被今季由些路迪轉投阿仙奴的「師弟」泰亞尼趕上，這位23歲新兵首季登陸英超即成為球隊主力，至今為兵工廠上陣32次獲得4次助攻及2個入球。雖然羅拔臣及泰亞尼各自在所屬的球會發光發熱，然而兩人位置相同就成了蘇格蘭領隊奇勒「甜蜜的煩惱」。

羅拔臣早前接受訪問時表示，毫不擔心自己與泰亞尼「撞位」，更大方讚賞對方能力：「泰亞尼是位級數很高的球員，不止有很強助攻能力，亦能夠勝任左路任何位置，而且他很多時亦為我作出支援。很多人說我與他無法共存，但近期的國際賽足以說明他們的想法是錯的。」

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