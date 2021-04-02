【名家足路】

西甲明晚上演足以影響爭標形勢的前列大戰，由第4位的西維爾迎戰1哥馬德里體育會，考慮到主隊季內對三強戰績平平，客軍有力坐和望贏。

對歐洲各國腳級球員來說，這個國際賽賽期確實不易應付，各隊要在10日內進行2至3場賽事，當中有主場也有作客，球員體力確實消耗不少，不過這輪國際賽，南美洲未有安排世盃外，南美洲國腳可在這難得空擋稍為回氣，之後再為餘下賽事準備，整體而言是有好無壞。

西甲經過一些補賽後，目前已完成28輪賽事，榜首馬體會只領先次席巴塞隆拿四分，皇家馬德里則少巴塞2分排第3，到底那隊能成為最終王者，還有不少變數，當中今季兵源較薄弱的皇馬因要兼顧歐聯，要在餘下賽程追上，除要望榜首雙雄失分，自己還要爭氣，衞冕難度不低。

馬體會首循環贏兩粒

至於護級形勢同樣緊湊，尾4的艾爾切與包尾的侯爾斯卡只有4分距離（未計周五戰果），另外，卡迪斯近2個多月只贏過1場，整體明顯不及季初，如表現及戰績未見改善也可能跌入護級區域，第16位的華拉度列礙於實力，要贏波並不容易，但勝在鬥志及防守不弱，護級機會相對樂觀。

西維爾目前以28戰55分穩居第4位，領先第5位的皇家蘇斯達10分，同時落後皇馬五分，當然，數字上是仍有望追上前三，但實際難度甚大，餘下賽事教練盧比迪古會以甚麼策略應戰是重點，如爭取力追皇馬，此戰主場對馬體會將是關鍵。

馬體會踏入2月後表現有點下滑，縱使聯賽只輸過一場給利雲特，但和了四場，銳勢明顯不及上半季，可幸防守仍算穩健，正常情況下不易輸波，球隊首循環主場曾兩球擊敗西維爾，明日再遇，心理上佔優。另外，西維爾季內對三強只和過巴塞一次，其餘全敗，這多少反映實力上差距，平手盤可試馬體會。巴塞及皇馬今輪迎戰華拉度列及伊巴同樣有力大勝。

文：鄭兆聰