現年20歲的艾寧夏蘭特已經靠着出色表現成為歐洲當紅前鋒，不過其1.54億鎊（約17億港元）的身價令不少球隊卻步，即使夏蘭特的6,500萬鎊（約7億港元）的釋放條款要到明年夏天才生效，各豪門仍希望可以在今個夏天盡快簽入夏蘭特。只不過作為夏蘭特的潛在下家，曼城及曼聯領隊哥迪奧拿與蘇斯克查，也分別在近日否認即將簽入這位挪威前鋒。

此前有報道指，去年一月蘇斯克查曾親身飛往奧地利，與當時仍效力薩爾斯堡的夏蘭特相討轉會一事，但後者最終以1,950萬鎊（約2億港元）轉會至多蒙特，不過有指曼聯上一次錯過夏蘭特後，這一次未必會在加入到競爭當中。蘇B就表示球會即使有轉會談判進行，亦不會進行得如此高調：「我們對誰感興趣，我在這裏也不會發表評論。就算以往我錯與夏蘭特合作過，但作為曼聯主帥，我不會談論關於他的事情，他有自己的想法。」

至於會在今夏失去射手阿古路的曼城，領隊哥迪奧拿就透露球會不會花大錢簽入新前鋒：「因為天價的關係，我們不會簽入新前鋒，這是不可能的，我們負擔不起。球隊仍然有加比爾捷西斯及費倫托利斯，他們在今季在前鋒位置交出很好的表現。我不知道未來會發生什麼事，不過可能我們不會在下季簽入任何前鋒。」

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