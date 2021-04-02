【名家足路】

經過國際賽檔期後，歐洲各地聯賽隨即重開，並踏入復活節檔期，當中英冠提前周五上演，而周六只有哈特斯菲爾德對賓福特這場獨腳戲，論實力，賓福特當然佔優，不過哈軍近期表現有明顯改善，可以哈軍[+1]作為今周重心之選。

上周提供英格蘭在世界盃外圍賽作客阿爾巴尼亞的上盤，最終有驚無險贏半個盤，總算兩連勝，英軍表現也如預期，始終現階段是以世盃外備戰歐國盃決賽周，而歐國盃也未必是英軍的終極目標，但球員在過去三場踢來充滿動力及決心，上場對波蘭半場本有機會拉開比數，怎知史東斯下半場一次致命犯錯而被追平，可幸尾段由哈利馬古尼建功領軍小勝。

英格蘭在三場世盃外展示出相當潛力，惟個別攻擊位置上仍少了些有創造力的球員，進攻過份集中在史達寧及菲爾科頓兩名曼城球員身上，變化相對較少，且看下輪賽事，占士麥迪臣、基亞利殊及查頓辛祖等傷兵能否趕及上陣，另外，如中場有佐敦軒達臣復出領軍，控制節奏上會比較理想。

哈特斯菲爾德四戰不敗

說回英冠，經過大半季角逐，諾域治已遙遙領先，只要保持水準，相信來季重返英超的機會高唱入雲，而今日作客哈軍的賓福特，原先是其中一支有力挑戰錦標的年輕球隊，季內試過差不多三個月不敗，可是經過長時間作戰下，近期踢來有點力不從心，可幸防守未算太差，只是穩定性不及季中，目前已跌至第四，落後次席屈福特七分（未計周五戰果），要追上當然不易，不過領隊法蘭不會輕言放棄，而賓福特季內已再三證明全隊當打且有活力，相信小休過後會有好表現，只是今戰未必可擊敗哈軍。

哈軍季內表現其實是預計之中，大部份時間要在下游掙扎，可幸捱過季低潮後，近4場錄得1勝3和的不敗戰績，更重要是防守力在季尾有所提升，可以哈軍的「讓球主客和」的「主勝」作為重心。

文：譚拔士