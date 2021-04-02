【名家足路】

明日上演英超話題大戰，由曼聯主場迎戰白禮頓。記得「海鷗」首循環主場對曼聯基本上全場力壓對手，既有射門中柱中楣兼又判越位「詐糊」，本以為曼聯最終和局失分而回，怎料球證完場後竟追溯臨完場前的一個手球犯規，判紅魔獲得1球12碼，最終憑般奴費南迪斯一射中鵠，以3:2戲劇性反勝。

曼聯進入國際賽前的英足盃八強賽事，被李斯特城技術性擊倒，對士氣絕對有影響。賽後，領隊蘇斯克查也坦言球隊表現不理想，無論信心、投入度及力量都低於水平。我留意到紅魔前鋒的表現在最近的1、2個月出現「死火」的情況，入球數字非常低，各項戰線近8場比賽只錄得格連活特的1個入球，其餘入球全都靠中後場球員取得。今仗面對白禮頓，紅魔賽前傳出包括拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特等多位前場球員因傷未必能趕及上陣，令前線人手非常短缺。另外，曼聯下周中亦要在歐霸作客西甲的CF格蘭納達，在後顧之憂下，我認為紅魔今仗未必可全取三分。

白禮頓一如之前在專欄提到，是支穩打穩紮的球隊。進攻體系清晰，防守能力也不差。其實他們今季甚少大敗，若果運氣好一點，絕對有機會取得更多分數，排在中游及遠離降班區域。這支南部球隊最近聯賽錄得兩連勝，近5場作客聯賽只有1負。陣中值得大家留意的球員，有中堅兼隊長李維士鄧克，球隊今季九場不失球的聯賽，此子一共上陣當中的八場，其帶領後防表現出色之餘，今季亦錄得四個聯賽入球，為英超入球最多的中堅之一。

相信今場白禮頓會有備以來，就算作客奧脫福都誓報首循環屈辱敗仗之仇，受讓半/一捧下盤。

文：丘建威