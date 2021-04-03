武漢肺炎疫情持續，國際大學運動總會（FISU）前日（1日）宣佈原定今年8月於中國成都舉行的世界大學生運動會（世大運）將延至明年舉行。

第31屆世大運原定今年8月於四川成都舉行，但賽會日前發出聲明，表示部分運動員受體育設施關閉影響，長期未能訓練，而且考慮全球疫情形勢及國際旅遊限制等因素後，為保護參賽者健康，決定把世大運延期至明年舉行，實際比賽日期待定，但賽事仍名為「成都2021年第31屆世界大學生夏季運動會」，大會標誌同樣維持不變。

世大運每兩年一屆，17-28歲的大學生或1年內畢業者合資格參賽，港隊於19年派出呂麗瑤、陳健樂等58名運動員遠征意大利拿玻里，最終靠網球女將張瑋桓於女單及女雙夥拍伍曼瑩摘下兩銅，獎牌榜排第56位。包括上屆兩銅在內，港隊歷屆共奪4金1銀8銅，芸芸項目中，數泳將成績最為突出，韋漢娜和何詩蓓分別於2009年和2017年摘下兩金，歐鎧淳亦於2015年贏得女子50米背泳銀牌。

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