小馬教練卡利奧（Rick Carlisle）因為在周五早上確診肺炎，未能在球隊當晚作客紐約人的NBA常規賽親自督師，要由助教莫斯利（Jamahl Mosley）代替。不過，全隊有五人得分上雙的小馬在攻入26分的當錫（Luka Doncic）帶領下，仍然以99:86擊敗只有三人獲雙位數得分的紐約人，取得三連勝。

然而，卡利奧感染武肺原來是一場虛驚。莫斯利賽後對傳媒表示，卡利奧已獲准隨隊前赴華盛頓、小馬周六晚作客巫師的地點。

現年61歲的卡利奧在武肺檢測結果呈陽性後留在球隊下榻酒店，他在開賽前約1小時在網上記者會宣佈確診的消息，他首次公開透露自己在1月已完成接種疫苗，指檢測結果出乎意料，他說︰「這有機會及希望這是假陽性，這很可能是一個錯誤，但因為這些原因，我需要遵守NBA的防疫規定。」他又指︰「我沒有症狀，我感覺得好，今早我曾經運動，感覺不錯。」



賽後，莫斯利則表示卡利奧已獲批准隨隊往華盛頓，但未有透露更多詳情。

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