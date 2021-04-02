足總近年推動女足，2017年聘請Rambo成港女足主教練，把他從男子職業球會所得的經驗帶到女足。最近很多女足球員外流，Rambo亦希望這些球員把外國的經驗帶到香港。

2017年，時任足總技術總監金判坤有份選中Rambo任港女足主教練，當時Rambo亦有執教女子隊的經驗，但只是青年隊。他說帶領男子隊和女子隊的分別不大：「我沒改變執教風格，但女子隊操練時間有限，所以要更專注，部署得更好。」

近年很多女足球員到外國發展，Rambo指希望這些球員回到代表隊可帶來不一樣的經驗，「這對代表隊很重要，她們離開香港可提升水平，然後回到代表隊分享。這是個潮流，也有些球員出國留學，加入當地球隊。」去年在土耳其盃大放異彩的林永嫺，最近也到了美國留學，Rambo說：「我們一直有聯絡，她也有參與我們的zoom訓練。林永嫺是其中一個很有天份的小將，即將舉行的U20女子亞洲盃，正好有機會令她們成長。」

香港女子只有業餘聯賽，要令水平提升仍有難度。Rambo說，鄰近國家已投放更多資源到女足，「日本開始有職業聯賽了，每個國家都投放更多資金，我們總有一日也需要做同樣的事，令水平提高。我們的球員每日都要上班，甚至不能訓練，這是我們需要面對的事。」他認為，除了球員尋求出國，協助本地球會水平提高更為重要。

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