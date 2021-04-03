AC米蘭周六在意甲聯賽，於主場只能以1:1逼和下半場有艾迪恩施華「兩黃一紅」被逐的森多利亞，痛失兩分。

作客的森多利亞在開賽初段踢得比較主動，並取得較多控球時間，AC米蘭站穩陣腳後，搶回不少攻勢，但卻未能取得入球，雙方半場互交白卷。

57分鐘，AC米蘭左閘迪奧靴南迪斯嚴重犯錯，在後場橫傳乏力，加利亞雷拉截得皮球後第一時間在離門30碼外起腳，「笠死」站在12碼位置的主隊門將基安盧基當拿隆馬，為森多利亞先開紀錄。兩分鐘後，艾迪恩施華因為侵犯森姆卡斯迪利祖，領到個人今仗第二面黃牌，結果被球證以紅牌驅逐離場。

多踢一人的AC米蘭隨即策動反撲，戰至87分鐘，終由後備上陣的贊斯侯治在禁區內射入，追成1:1平手。補時三分鐘，AC米蘭本有機會反勝，但基斯爾的射門中柱彈出，兩隊最終踢成1:1完場，各得一分。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波