巴黎聖日耳門（PSG）中場馬高華拉堤因為再次感染武漢肺炎，需要自我隔離10人，將會錯過下周三作客拜仁慕尼黑的歐聯8強首回合賽事。

在法甲聯賽榜領先的PSG周六將會迎戰同分的里爾，PSG周五本已宣佈，日前在國際賽期為意大利國家隊效力時左腿受傷的華拉堤因傷缺席這場榜首大戰，其後PSG再於官方Twitter宣佈︰「華拉堤的最新武漢肺炎檢測結果確定為陽性，他將會尊重並遵守健康協定自我隔離。由於華拉堤需要隔離10日，因此將無緣在歐聯8強首回合鬥拜仁。次回合將於4月13日在PSG主場進行。

今次是28歲的華拉堤三個月內第二次感染武漢肺炎，他在今年1月31日PSG對羅連安特的法甲聯賽之前首次確診。

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