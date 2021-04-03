周六英超早場賽事，車路士主場迎戰西布朗。主隊杜曹剛獲英超3月份最佳領隊殊榮，在他領軍下車路士防守變得固若金湯，對上七場賽事皆保持清白之身，只不過球隊前線的入球能力偏弱，而且早前在德國隊浪費黃金機會的迪姆華拿此役續任正選。但是客軍西布朗排出5後衞陣式求1分為主，此役足智彩仍開出車路士讓球半/兩球，且看藍軍能否在國際賽後首仗就大勝一場。

車路士正選陣容（3-4-3）

門將：艾度亞文迪

後衞：艾斯派古達、堤亞高施華、葛特蘇馬

中場：列斯占士、佐真奴費路、高華錫、馬高斯阿朗素

前鋒：基斯甸普列錫、迪姆華拿、薛耶治

西布朗正選陣容（5-4-1）

門將：森莊士東

後衞：達尼爾科朗、基爾巴特利、森美艾查爾、干拿唐辛、達拉奧沙

中場：馬菲菲臘斯、馬圖斯佩雷拉、美蘭尼爾斯、奧基約高斯魯

前鋒：麥巴耶戴亞尼

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波