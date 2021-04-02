歷史悠久的西班牙盃因疫情出現有趣現象，將於本月上演兩場決賽。原定上季上演的逾百年首次巴斯克打吡決賽——畢爾包對皇家蘇斯達延至周六才上演。畢爾包今屆再次打入最後階段，會在4月17日進行20/21球季決賽，破天荒1隊1個月內踢2次決賽，與巴塞隆拿爭標。巴斯克雙雄在西班牙球壇舉足輕重，不少主力都是國腳級人馬。

文：吹雪

今周率先由畢爾包對皇蘇打頭陣送上久等一年的西盃決賽，也是兩支巴斯克球隊逾百年來首次西盃決賽硬撼。兩隊昔日曾有光輝日子，將連戰2場決賽的畢爾包曾8次贏得西甲和23次西盃，贏西盃冠軍次數僅次30次的巴塞（見附表）。至於皇蘇成績雖及不上畢爾包，但也曾贏得2次西甲和2次西盃。

80年代初可說是雙雄全盛期。皇蘇連贏1981年和1982年西甲，畢爾包則連贏1983年和1984年兩屆聯賽，更是1984年西甲和西盃雙料冠軍。不過之後皇家馬德里和巴塞開始壟斷，加上馬德里體育會、拉科魯尼亞和華倫西亞等先後冒起，雙雄成績下滑。除皇蘇贏得1987年西盃，以及畢爾包曾奪得2015年和今季的西超盃外，兩隊再沒贏得過任何主要錦標。

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畢爾包皇蘇四人成狂牛兵

不過從雙雄打入今次西盃決賽，兼兩隊近期都有球員入選西班牙國家隊，或許終在谷底反彈。乘皇馬和巴塞的西班牙兵不是受傷就是表現下滑，加上國家隊主帥安歷基向來重用新人，畢爾包和皇蘇都有球員代表西班牙，參加上月底的世盃外。畢爾包有兩人入選，分別是門將烏尼西蒙和後衞恩尼高馬天尼斯，皇蘇就有中前場主力奧耶沙巴爾。另外，皇蘇另一中場米基爾馬連奴去年底也入選西班牙出戰德國。

單計本土球員實力，畢爾包稍勝一籌，畢竟該隊只起用生於巴斯克地區或有巴斯克血統的球員，故此極重視青訓。除了烏尼西蒙和恩尼高馬天尼斯，後衞烏尼紐尼斯、中前場球員如隊長蒙尼恩、伊拿基威廉斯和魯爾加西亞等，都曾代表西班牙上陣。門將烏尼西蒙更被喻為西班牙新一代門神。在剛展開的世盃外，西蒙更取代迪基亞，在對希臘和格魯吉亞時正選上陣。另外，畢爾包的恩尼高馬天尼斯和尤利貝治捷都曾效力皇蘇，兩人倒戈勢為今場決賽增添火花。

為破錦標荒必全力以赴

畢爾包教練馬些連奴，更有機會在這兩場決賽締造歷史。這位55歲教練在2019年西盃決賽，帶領華倫擊敗巴塞。到今年1月接手畢爾包，馬上帶領球隊贏得西超盃。如果馬些連奴能帶領畢爾包在4月連贏2屆西盃，他除了連贏三屆冠軍外，更可睇齊西班牙名帥阿拉干尼斯，成為另一位能帶領不同球會都先後贏得西盃的主帥。畢爾包會方也希望這位福將，能打破球隊先後在1985年、2009年、2012年和2015年西盃決賽落敗的魔咒。

皇蘇則力爭自1987年西盃冠軍後球會首個主要錦標。跟畢爾包不同，該會1989年放棄了只起用巴斯克球員的規定，並開始引入外援。在皇蘇陣中，可找到比利時翼鋒贊奴沙和瑞典前鋒阿歷山大伊沙克等人。皇蘇也擁有不少經驗豐富兼曾贏過西盃的本土球員，包括今季才由曼城加盟的名將大衛施華和重返母會的伊拿拉文迪。周六這場西盃決賽，既是一場巴斯克打吡，兩會又同時力求打破錦標荒，肯定是場寸土必爭的大戰。