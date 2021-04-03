周六德甲十點場賽事，多蒙特主場迎戰排名比自己高一位的法蘭克福。地頭出擊的多蒙特上半場先有尼高舒侯斯自擺烏龍，靠曉姆斯半場前追成平手，不過下半場尾段被安達施華頭槌絕殺，最終主場1:2不敵法蘭克福，現時蜜蜂兵團已經距離第4位已有多達7分距離。

雖然中場查頓辛祖繼續因傷缺陣，不過此役馬高列奧斯及拉菲爾古里路復出踢正選，配合艾寧夏蘭特合作攻堅。不過主場出擊的多蒙特10分鐘就落後，後衞舒侯斯面對對方傳中時頭槌頂向自家龍門，不慎笠過門將馬雲希斯入網，令法蘭克福反客為主領先1:0。戰至43分鐘，多蒙特一次角球攻勢，安利簡恩用心口頂前，曉姆斯在門前轉身抽入個人今季德甲的第4個入球，兩隊半場打成1:1平手。

雙方下半場展開對攻局面，只不過馬高列奧斯以及古里路連番起腳亦無功而還，直至65分鐘法蘭克福罰球攻勢，被伊辛卡門前頂入，不過經VAR查核後判定球員越位在先，入球無效。戰至87分鐘，法蘭克福踢出一次反擊，菲臘高斯迪左路傳中，無人看管的安達施華頭槌頂入，助法蘭克福2:1絕殺多蒙特。

其餘德甲十點場賽事

利華古遜2:1史浩克04（半場1:0）

緬恩斯1:1比勒費爾德（半場0:0）

禾夫斯堡1:0科隆（半場0:0）

奧格斯堡2:1賀芬咸（半場2:0）

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