《亞洲放題》第一次同各位讀者見面，今個星期我同牛兄就講吓波衫。球壇嚟講，日本嘅波衫設計都算係世界級，特別得嚟又唔會太過誇張，完全體現到日本人嘅設計美學。

提起日本嘅波衫，相信好多球迷都會諗起日本國家隊喺90年代最經典嘅「多哈悲劇」同埋「火燄」波衫，呢兩款波衫到廿幾年後嘅今日依然受到唔少波衫發燒友嘅追捧，就算喺日本國內都炒到上天。除咗日本隊外，日職嘅波衫都好有特色，例如1995年首次晉身日職嘅大阪櫻花，佢哋夠膽用粉紅色做主色真係走得好前，相信當年都唔係人人接受得到，不過廿幾年後嘅今日都已經有唔少球隊都着緊「粉紅戰衣」喇。

另一件不得不提嘅日職波衫就梗係清水心跳啦，橙黃色配搭世界地圖圖案，廿幾年後嘅今日再睇番都唔覺得過時。筆者仲記得當年香港嘅「豹牌」專門店都有呢件衫買，仲賣到成1,200蚊，喺90年代嚟講真係超貴。講起清水，呢支日職老牌球隊近年人才凋零，一直喺中下游位置浮沉，雖然今季暫時排緊日職第九位（未計周五戰果），不過表現唔算太穩定，今輪主場對「升班馬」德島漩渦都冇必勝把握。

不過𠵱家排12位嘅德島亦唔好得去邊，今季作客未贏過，而且踢咗6輪場只入5球。兩隊季初入波都唔多，相信今場都未必多波入，入球中位數[2.5球]嘅「細」都博得過。

另一場FC橫濱主場對柏雷素爾，橫濱開季連輸6場兼失18球，完全冇反底迹象；雖然柏雷素爾都唔好得去邊，不過球隊開季對親大部份都係強隊，今次對住魚腩橫濱就試到佢哋堅定流，客勝賠率唔錯值得一試。星期六仲有一場名古屋鯨魚對FC東京，主隊近期對強隊入波唔多，而東京今季作客成績又普普通通，睇嚟鯨魚都係小勝格，可博1:0波膽。

文：薰爵

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