周六德甲爆發榜首大戰，1哥拜仁慕尼黑作客排第2的RB萊比錫，今仗拜仁不但有射手羅拔利雲度夫斯基因傷缺陣，防線兩大主將艾方素戴維斯及謝路美保定均要停賽，攻守實力受損，下周中又有歐聯後顧之憂；對手萊比錫今季德甲主場只曾一敗，近績對拜仁亦不落下風，萊比錫受讓平/半，下盤值得捧場。

拜仁今季在德甲並非無敵，曾作客敗給賀芬咸、慕遜加柏及法蘭克福，且拜仁今季亦曾三次出戰歐聯前夕失分，包括首循環在主場逼和RB萊比錫3:3，足證後者有力與拜仁一戰，加上拜仁戰罷本仗後，將要在歐聯八強惡鬥上屆亞軍巴黎聖日耳門，心態上或多或少會有所顧慮。拜仁今仗陣容亦有所殘缺，兩名正選後衞艾方素戴維斯及謝路美保定要停賽，班捷文柏華特、盧卡斯靴南迪斯、阿拉巴等守將又剛征戰完國際賽，體力消耗大，前線更有入球機器羅拔仔因傷缺陣，隨時要用上把握力相差甚遠的祖普莫亭擔正，未必能攻破萊比錫防線。

事關萊比錫是德甲防守最好的球隊，踢了26場只失21球，比起拜仁還要失少14球，雖然該隊今仗亦有中場奇雲甘保爾停賽，不過西班牙國腳丹尼爾奧莫大勇，近兩場國際賽都有「士哥」。再者，萊比錫近4場主場鬥拜仁取得1勝3和不敗，加上該隊在歐聯已經出局，專注聯賽下今仗六分波肯定死拼，有力擊敗缺少數名主將兼作客不穩的拜仁，萊比錫受讓平/半宜捧下盤。

文：尊嘉