下周中法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）會在歐聯8強首回合，作客挑戰衞冕的拜仁慕尼黑，雖然周六PSG隊內有中場馬高華拉堤確診武漢肺炎將肯定避戰，惟對手亦有首席射手羅拔利雲度夫斯基因傷缺席。PSG教練普捷天奴就表明，即使拜仁缺少「羅拔仔」，PSG亦不會有巨大的優勢，更利用自己以往帶領熱刺出戰歐聯時的經驗去作證明。

普捷天奴近日接受《巴黎人報》訪問時，被問到拜仁在首回合缺少了羅拔仔的情況下，對PSG而言是否一個優勢，普捷天奴就回應：「我們並不愚蠢，拜仁不是一支容易對付的球隊，他們是上季的歐聯冠軍，我們要帶着敬意前往慕尼黑，不過目標依然是晉級歐聯8強。拜仁不只有利雲度夫斯基，他們的優勢在於陣容及團隊。」

普捷天奴亦利用了18/19球季，自己帶領熱刺出戰歐聯8強對陣曼城的兩回合賽事作為例子：「我有一個好例子。我在熱刺期間，2019年在歐聯8強對陣曼城，哈利卡尼在首回合的上半場就受傷，我們在下半場超過一小時的比賽以及次回合也失去了這位重要的攻擊手，他的重要性就等同利雲度夫斯基在拜仁，不過最終我們晉級了。」

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