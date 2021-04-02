【香港學界3x3籃球挑戰賽】

【本報訊】學界賽事因疫情停擺逾年，一眾健兒在復活節終有機會一展身手。香港學界3x3籃球賽昨日假修頓室內場掀起戰幔，由協恩球員組成的Toughness在女子B組兩戰全勝晉級，在下周二（6日）淘汰制的八強將對上C組首名寶覺。

Toughness在B組未遇太大考驗，她們在隊長周樂瑤、李樂瑤、關海珮和李佩沛輪流上陣得分的情況下，先以16:0大勝型新飛揚，再以18:3輕取Team not me，以首名晉級八強。隊長周樂瑤指自己在2019年起未有打過比賽，更透露在上季因疫情未有機會出戰學界，故特別珍惜比賽機會。李樂瑤則指，自己的中學的籃球生涯快完結，因此也很珍惜代表學校比賽的機會，而校隊未有因疫情放慢腳步，盼藉比賽檢視這段時間的訓練成果。

Toughness晉級八強，將對上九龍D1學界的老對手寶覺，後者在C組以19:3擊敗真道，並以首名出線。至於英華女學校和拔萃女書院，則分別於A及D組脫穎而出。

男拔首名入八強

男子組方面，A組JL Basketball棄權，而拔萃男書院的余宇琛多次外投得手，加上高金衛、馮俊希和石銘謙不斷衝擊禁區，終以16:6輕取崇真，以及17:4擊敗陳呂重德，以首名晉級八強。至於桂華山、喇沙和聖若瑟，分別以B、C和D組首名出線。

賽事今日於修頓續延戰火，女子組有青中和漢華等勁旅登場，而男子組重頭戲有英華書院對寶覺中學。八強至決賽將採取淘汰制，並於下周二（6日）在修頓上演。