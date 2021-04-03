周六港超聯頭場賽事於青衣運動場上演，作客東方龍獅在沒有受到太大挑戰的情況下，以5:0輕取「升班馬」晉峰，全取三分。

今仗為放寬入場人數到球場可容納人數75%的首場賽事，上兩仗在青衣運動場均在不足700人入場的情況下全場爆滿，今仗受尾場在將軍澳上演的理文對傑志影響，只得588名球迷入場。兩隊球員名單總共只有四名外援，包括晉峰的西班牙球員卡爾特納及艾拔簡勞，以及東方兩位巴西球員盧卡斯及利馬，東方亦改以曾文輝把關，把五位平日較少出現在球員名單的U22球員列入後備，為周三的菁英盃決賽做準備。

開賽初段晉峰反而先有攻勢，廖億誠左路切入大位抽射，曾文輝撲出。之後東方大部份時間圍攻晉峰，戰至12分鐘由盧卡斯傳予費蘭度射入，東方領先1:0。其後盧卡斯有一次禁區內左腳抽射中內柱彈出，晉峰亦有黃偉國攻門未能射破曾文輝。31分鐘，東方拉開優勢，由費蘭度傳予利馬射入，半場領先2:0。

易邊後繼續由東方主導球賽，當計分牌顯示47:01時，球迷再次拍掌一分鐘，掌聲完結不久，費蘭度就在50分鐘改寫紀錄成3:0。此時東方的菁英盃適齡球員陸續上陣，其中王力威在67分鐘推大位起腳，禁區內的辛祖加一腳改變方向入網，東方領先到4:0。76分鐘，U22球員鄭子森傳中，王力威用大腿撞入，攻入其首個聯賽入球，最終東方以5:0輕取晉峰。

東方主教練李志堅賽後表示：「這是最理想的結果，能全取三分，亦有空間予小將上陣。多謝球員的付出，騰出了這樣的空間。職業足球就是這樣，連續兩場可以有空間讓年青球員上陣，很不容易。」晉峰總教練何信賢就對球隊表現不滿，他說：「踢得很差，後備球員落場後完全幫不到球隊，他們要好好想一想，有上陣機會的話，要如何去把握。」

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