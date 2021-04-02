理文周六5時30分在將軍澳運動場上演的港超聯前列大戰有射手洛迪古斯倒戈，力圖打破有「黑山伊巴」丹恩奴域復任正選的傑志聯賽不敗身兼收窄分差。

不滿足總出爾反爾而決定棄戰菁英盃的理文已專注於聯賽爭取成績，而上場憑首次正選上陣的前傑志及東方前鋒洛迪古斯射入靚波，助球隊以2:1險勝天水圍飛馬，目前以7戰12分守在第3位，如此戰能夠擊敗主要爭標對手，除可收窄分差，還可取回爭標主導權。

不過，理文兩名主力中堅荷西安祖及中場顏樂楓上場先後受傷，縱兩人已復操，但主教練陳曉明表示為免冒險，此戰未必會派他們上陣。陳教練指：「季內對陣三次都未分勝負，但兩隊現人腳有頗大別，不能季初和波作參考。理文失分較傑志多一分，這戰是6分波。」理文復賽加入金承龍及洛迪古斯兩名攻擊球員，兩人上場射入靚波助球隊擊敗飛馬。

衞冕傑志上周三球輕取晉峰後，目前戰5勝4和，而為保領先優勢今仗不容有失，好消息是中場巴爾拿停賽期滿復出，但蘇沙因傷仍然缺陣，而前黑山國腳丹恩奴域上陣6場入5球。

頭場方面，上仗以3:1擊敗流浪的東方，8戰17分守次席，周六下午3時在青衣運動場與晉峰作季內第四度交鋒，目標只有一個就是全取3分，但有周三對愉園的菁英盃決賽後顧。晉峰上場0:3不敵傑志，7戰6分居第6位，而季內三對東方全負，加上多名主力受傷，陣容不整，不易爆冷。

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