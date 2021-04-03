三月尾冰島雷克雅內斯半島嘅一座火山，因為近期嘅小型地震而噴發。雖然冇影響當地人嘅生活，不過就吸引唔少冰島人專程上島見證火山噴發嘅畫面。而日前冰島職業排球員Thelma Grétars喺Instagram上載咗條片，見到一班人喺正火山附近喺度「搓波」。雖然一路望住溶岩噴發一路打排球好似幾chill咁，不過都有網民鬧佢哋呢種危險嘅呃like行為太過份，怕引起不好嘅示範。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波