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NBA速遞｜R威廉士9投全中 綠軍4人得分20+輕取火箭

1小時前
R威廉士（44）

有禾爾（John Wall）繼續因傷缺陣的火箭，上半場仍能力迫塞爾特人，完半場落後塞爾特人44:49，惟下半場被綠軍逐漸拉開，最終連輸第三場。塞爾特人是役尚有在球員交易截止日才引入的科尼亞（Evan Fournier）後備上陣投進7記三分球，締出生涯單場射入的三分球數新高，為球隊貢獻23分，J布朗（Jaylen Brown）獲22分和11籃板，而繼上月14日作客贏火箭之竹役7投7中獲16之役後，投射再次百發百中的R威廉士還貢獻了9籃板及8助攻，在全隊有五人得分上雙下順利重返勝軌。

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火箭今場以獲得「雙雙」19分、10籃板的活特（Christian Wood）得分最多，其次是獲15分、6籃板的A巴特利（Avery Bradley），火箭自結束20連敗後，六場比賽只贏過一場。

lost three straight and 5 of 6 since snapping a 20-game skid.

周五NBA常規賽戰果

速龍　130:77　勇士

塞爾特人　118:102　火箭

紐約人　86:99　小馬

溜馬　97:114　黃蜂

灰熊　120:108　木狼

塘鵝　103:126　鷹隊

爵士　113:106　公牛

註︰前者主場

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