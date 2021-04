有禾爾(John Wall)繼續因傷缺陣的火箭,上半場仍能力迫塞爾特人,完半場落後塞爾特人44:49,惟下半場被綠軍逐漸拉開,最終連輸第三場。塞爾特人是役尚有在球員交易截止日才引入的科尼亞(Evan Fournier)後備上陣投進7記三分球,締出生涯單場射入的三分球數新高,為球隊貢獻23分,J布朗(Jaylen Brown)獲22分和11籃板,而繼上月14日作客贏火箭之竹役7投7中獲16之役後,投射再次百發百中的R威廉士還貢獻了9籃板及8助攻,在全隊有五人得分上雙下順利重返勝軌。

火箭今場以獲得「雙雙」19分、10籃板的活特(Christian Wood)得分最多,其次是獲15分、6籃板的A巴特利(Avery Bradley),火箭自結束20連敗後,六場比賽只贏過一場。

lost three straight and 5 of 6 since snapping a 20-game skid.

周五NBA常規賽戰果

速龍 130:77 勇士

塞爾特人 118:102 火箭

紐約人 86:99 小馬

溜馬 97:114 黃蜂

灰熊 120:108 木狼

塘鵝 103:126 鷹隊

爵士 113:106 公牛

註︰前者主場

