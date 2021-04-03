有禾爾（John Wall）繼續因傷缺陣的火箭，上半場仍能力迫塞爾特人，完半場落後塞爾特人44:49，惟下半場被綠軍逐漸拉開，最終連輸第三場。塞爾特人是役尚有在球員交易截止日才引入的科尼亞（Evan Fournier）後備上陣投進7記三分球，締出生涯單場射入的三分球數新高，為球隊貢獻23分，J布朗（Jaylen Brown）獲22分和11籃板，而繼上月14日作客贏火箭之竹役7投7中獲16之役後，投射再次百發百中的R威廉士還貢獻了9籃板及8助攻，在全隊有五人得分上雙下順利重返勝軌。
火箭今場以獲得「雙雙」19分、10籃板的活特（Christian Wood）得分最多，其次是獲15分、6籃板的A巴特利（Avery Bradley），火箭自結束20連敗後，六場比賽只贏過一場。
lost three straight and 5 of 6 since snapping a 20-game skid.
周五NBA常規賽戰果
速龍 130:77 勇士
塞爾特人 118:102 火箭
紐約人 86:99 小馬
溜馬 97:114 黃蜂
灰熊 120:108 木狼
塘鵝 103:126 鷹隊
爵士 113:106 公牛
註︰前者主場
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