【綜合瑞士外電】中國泳手孫楊因拒絕進行世界反禁藥組織（WADA）藥檢，去年初遭國際體育仲裁法庭（CAS）重判禁賽八年，但最終推翻判刑，瑞士聯邦最高法院去年底撤銷孫楊八年禁賽令，案件發還重審，並將在5月24日至28日舉行新一場聽證會。

現年29歲的孫楊被撤銷禁賽後，已獲准重新訓練及參加比賽，但據報他曾希望用「拖字訣」讓二次聽證會延至今夏東京奧運後才舉行，讓他能暫時以無罪之身的身份參戰東奧，不過這個如意算盤始終打不響。據報WADA已要求於東奧7月23日開幕前，作出公開審訊結果。體育仲裁法院周四就宣佈，將在5月24日至28日為孫楊舉行第2次聽證會，是次裁決結果將影響他能否出戰今屆奧運。

仲裁法院的聲明指出：「根據瑞士聯邦最高法院的判決，將會免除前仲裁主席及其他小組成員的職務，並任命一個全新仲裁小組。」據報新的仲裁小組將由瑞士籍律師Hans Nater、法國籍法律權威及大學教授Jan Paulsson和比利時籍的Bernard Hanotiau所組成。CAS亦透露是次聽證會結束後，將擇日再宣判裁決。

WADA於2018年委託國際藥檢管理機構（IDTM）人員前往孫楊住所進行突擊藥檢，惟他質疑藥檢人員身份拒絕提供尿液樣本，更指使保鑣打破盛載其血液樣本的玻璃瓶。國際泳聯（FINA）反禁藥委員會經聆訊後證實孫楊舉動無違反相關條例，WADA大怒告上仲裁法院。孫楊於首次聽證會後被判定重罰停賽八年。

但瑞士聯邦最高法院去年底解釋，事件因聽證會中仲裁主席法迪利曾在社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及中國人的膚色及帶有歧視，且有關帖文是在他獲委派處理孫楊案件後發出，法庭以有仲裁員存在偏見為由，另組仲裁小組重審孫楊案件。

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