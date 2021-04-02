周六英超早場車路士主場迎戰西布朗。主隊杜曹剛獲英超3月份最佳領隊殊榮，在他領軍下車路士防守變得固若金湯，對上七場賽事皆保持清白之身，只不過球隊前線的入球能力偏弱。此役作客的西布朗國際賽期前遭遇三場不勝，不過失球亦不多，今仗造訪史丹福橋球場必定「泊大巴」求一分為主，此役可捧「入球大細」中位數[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期六22；now621台今日7:30pm直播）

車路士近期氣勢如虹，目前在杜曹麾下保持14場不敗，而且最近3場主場賽事皆以2:0勝出，地頭出擊成績有保證。雖然中場尼高路簡迪在法國國家隊時勇戰受傷，今仗上陣成疑，惟後衞堤亞高施華已恢復訓練，此役有望復出，藍軍防守幾得更穩固。

不過藍軍的主要問題是進攻較乏力，迪姆華拿為德國出戰更錯失一次黃金機會，信心大受打擊，至於基奧特對上1次入球已是2月份的事，故今場藍軍難大勝。客軍西布朗最近成績雖然差，不過入球少失球亦少，對上七場賽事全數開「細」，但球隊最近三場亦未有入球，故今場作客會繼續全軍退守，料難攻破藍軍大門。

同日另一場英超，列斯聯主場迎戰錫菲聯。今季列斯在主場鬥弱旅頗有心得，而且錫菲聯近7場輸足6場，此役難有任何作為，主隊讓半/一可捧上盤。（球賽編號：星期六40；now621台今日10:00pm直播）

文：王杰