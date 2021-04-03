周六假修頓室內場上演的香港學界3X3籃球挑戰賽，有一位濃眉大眼、皮膚黝黑的球員，在球場上左飛右撲，幾乎包辦全場籃板球，這位驟眼看起來有點像八村壘的港美混血兒達泰然，在男子G組的壓軸一戰更力挽狂瀾，領基督教青年會中學加時以9:7反勝張振興伉儷書院，殺入8強。

青中和張振興碰頭之前，各自擊敗G組的陳南昌及匯知，故這場壓軸戰的勝方，將獲8強入場券。張振興有主將莊曜政賣力防守，加上周海諾多次跳投得手，初段一度領先，但青中賣力追分，達泰然多次摘下籃板及取得二次進攻機會，終在法定時間內扳平7:7。青中在加時雖然錯失數次機會，但達泰然挺身而出，兩度無視敵方夾擊得分，領球隊驚險勝出。司職小前鋒的他在賽後坦承，加時階段十分緊張，幸最後關頭可抵住壓力，「教練叫我們埋籃進攻，我們執行到，但防守時稍為大意，差一點被周海諾射三分絕殺。」今年讀中五的他續指，不少主力在上季畢業，有感自己要負起責任，領軍爭取好成績，「隊友被盯實，球在我手，我覺得自己要衝。我們距離勝利只差一球，要贏就是靠這一球了，要贏名校就要有這種心態。」

達泰然在2018/19球季是青中取得精英賽資格的班底，但青中男籃的成績，未及女籃亮眼，他不諱言羨慕對方能在精英賽打入四強，甚至決賽。他說，「我不想衰給別人看，想男籃都做到女籃一樣，可以打到精英賽4強、決賽。我想外界知道，青中不只女籃勁，男籃都可以很厲害。」青中晉級下周二的香港學界3X3籃球挑戰賽8強後，將硬撼港島區另一勁旅、B組首名的中華基督教會桂華山中學，這位港美混血兒笑言，盼在這個比賽打出名堂，力證身價之餘，更希望隊友可一起成長，「我有信心，也相信隊友，我不覺得己隊會被名校球員比下去。」

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