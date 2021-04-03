安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）周五攻入平個人今季最高的47分及搶下12個籃板球，率領公鹿作客以127:109擊敗拓荒者，終止對方的四連勝強勢。

「我只是嘗試打得更富侵略性，今仗我在內線的發揮相當好。」安迪度安寶說。「字母哥」今仗手風甚順，全場21次起入入18球，在罰線上亦有13射11中的上佳表現，合得到47分。

「安迪度安寶一方面難以包夾，另一方面我們也不希望讓他們在三分線外輕鬆起手，他令我們陷於兩難困境。」拓荒者教練史杜特斯（Terry Stotts）說。

除了字母哥光芒四射外，賀里迪（Jrue Holiday）今仗也有22分及10次助攻米度頓（Khris Middleton）則有20分、7個籃板球及8次助攻進賬。

拓荒者方面，尼拉特（Damian Lillard）攻入全隊最高的32分，麥高倫（C.J. McCollum）與哥雲頓（Robert Covington）亦各有18分貢獻，可惜仍未能阻止主隊落敗。

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