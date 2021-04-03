香港學界3X3籃球挑戰賽今午假修頓續延戰火，英華書院在男子F組生死戰以11:10反勝寶覺中學，驚險晉級8強，並跟C組首名的喇沙書院爭奪4強席位。8強至決賽將採取淘汰制，並於下周二（6日）假修頓上演。

英華在男子F組與九龍區老對手寶覺狹路相逢，他們表現較為慢熱，開賽初段難擋寶覺的林嘉豪強攻內線，一度落後1:4。不過英華回勇及時，除了李傑樺外投中鵠，周富謙也內外開弓，領軍扳平10:10。及後佘睿文在最後26秒博得關鍵罰球，並阻截寶覺最後一波攻勢，英華終以一分險勝寶覺。他們再以21:7輕取聖道迦南書院，加上同組的Lin’s Basketball棄權，故英華在兩戰全勝後，得以小組首名晉級，8強跟喇沙碰頭。

英華近三季九龍區D1學界賽四強皆不敵寶覺而錯失決賽資格，今次能夠報回一箭之仇，周富謙（Billy）直言贏得驚險，他透露球隊因疫情停練多時，加上自2019/20球季的九龍D1學界賽後未打過正式比賽，故尚未拾回節奏。對寶覺一役攻入5分的他續指，自己打3X3籃球的經驗不足，也未能做到教練團在賽前的部署，「3X3比五人籃球的節奏更快、體能消耗很大，因此變數更多。即使己隊賽前部署要打pick and roll，但進攻時間只得12秒，很多時候擋到第二點只剩4、5秒，導致倉卒起手。」

Billy續指，背負英華之名出賽，坊間亦會對他們有很大期望，故比賽時也會怕輸及感到壓力；近年因疫情少了練球機會，一度讓他感到迷惘，「我在中二升中三轉校到英華，就是想跟隊友一起練球和打精英賽，一起為贏而奮鬥。但這兩年我們因疫情少了見面機會，也好像沒有一個清晰目標，失去了方向。」不過作為應屆文憑試考生的Billy笑言，現時生活不只得籃球，也要為自己的將來打算。他更大爆在疫情期間有較多時間溫習，意外喜歡上讀書，並希望考上心儀的中大體育運動科學系。

英華晉級後，將與C組首名的喇沙書院爭奪4強席位。至於漢華中學、青中及嗇色園主辦可藝中學，則分別於E、G及H組脫穎而出，躋身8強。同日的女子組一樣激戰連場，漢華中學在G組分組賽跟港大同學會書院鬥得難分難解，在法定時間內戰至8:8平手，港大同學會書院在加時階段先有陳詩琪外線出手博得犯規，雖兩罰全失，但她後來頂住壓力射入在外線射入關鍵2分，終助球隊在驚濤駭浪下勇挫漢華。她們之後再下一城，以21:7輕取王仲銘，分組賽兩戰全勝並搶得出線資格。

中學男子組8強形勢

（A）拔萃男書院 vs （H）嗇色園主辦可藝中學

（E）漢華中學 vs （D）聖若瑟書院

（C）喇沙書院 vs （F）英華書院

（G）青中 vs （B）中華基督教會桂華山中學

中學女子組8強形勢

（A）英華女學校 vs（E）青中A

（H）匯基書院（大坑東） vs （D）Goal Digger

（G）港大同學會書院 vs （F）Little Hunter

（C）POKOK vs （B）Toughness

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