上周國際賽期，3名蘋果星級名家水準都極高，西班牙補時階段入球，以2:1險勝格魯吉亞，「西甲專家」鄭兆聰命中「讓球主客和」「和局」；另外譚拔士及丘建威，都分別命中英格蘭上盤及德國細，今周歐洲聯賽重開，希望3位可以延續強勢。

鄭兆聰繼續主攻西甲，周日西甲大戰，由西維爾主場鬥馬德里體育會，聰仔覺得主隊季內對三強戰績平平，只和過巴塞一次，其餘全敗，馬體會首循環以2:0擊敗西維爾，歐聯出局後，戰績可期穩步上揚，客軍有力坐和望贏，平手盤宜取客隊。

丘建威今周亦回師英超，周日曼聯主場迎戰白禮頓，牌面看似強弱懸殊，不過丘仔覺得曼聯進入國際賽前的英足盃八強賽事，被李斯特城技術性擊倒，對士氣絕對有影響，加上下周中亦要在歐霸作客西甲的CF格蘭納達，在後顧之憂下，以白禮頓最近聯賽錄得兩連勝，近5場作客聯賽只有1負，受讓半/一可捧下盤。

英冠專家譚拔士則推介周六賽事，英冠獨腳戲哈特斯菲爾德主場對賓福特，雖然賓軍力爭升班，不過主隊大部份時間要在下游掙扎，可幸捱過季低潮後，近4場錄得1勝3和的不敗戰績，更重要是防守力在季尾有所提升，今仗有力搶分，「讓球主客和」「主勝」可作重心。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六23哈特斯菲爾德[+1](1.92)

丘建威 星期日46白禮頓（下）（1.95）

鄭兆聰 星期日48馬德里體育會（1.85）

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