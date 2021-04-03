勇士周五在史堤芬居里（Stephen Curry）及祖蒙特格連（Draymond Green）雙雙缺陣下，作客以77:130不敵速龍，主教練卡爾（Steve Kerr）坦承對大敗53分感到羞愧難堪。

「大家都看到了，我們被摧毀了，沒甚麼可說的，我們所有人都很難堪。」卡爾賽後說。「當戰局急速轉壞的時候，我們便徹底洩氣了。史堤芬居里與祖蒙特格連齊齊缺陣，令我們遇到逆境時，有點群龍無首的感覺，未能及時反彈闖過難關。」

卡爾又認為，球員今仗完全未有打出球隊一貫的風格。他說：「我們球隊成功的基石是共享球權，當你不斷傳球，奇妙的事情就會發生，投籃也會更加容易命中，但今仗我卻一次又一次地看到，傳球一次後便已起手的情況。我們要為大家而戰，但今仗顯然做不到這一點。

之前曾因撞傷尾骨而缺陣五仗的居里，在復出打了兩場比賽後，周五又再受到傷勢影響，於賽前數小時確定未能上場，但預料他將可在周日作客對鷹隊之戰復出。至於手指受傷的祖蒙特格連，則仍未確定會否繼續休戰。

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