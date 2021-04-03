速龍周五在NBA常規賽主場迎戰勇士，雖然第三節有尹維特（Fred VanVleet）傷出，但在27歲生日的施亞甘（Pascal Siakam）攻入全場最多的36分，卓特（Gary Trent Jr.）和OG Anunoby（阿尼路比）又分別獲24及21分進賬下，仍然以130:77狂數史堤芬居里（Stephen Curry）和祖蒙特格連（Draymond Green）雙雙缺陣的勇士，創出隊史最大勝仗紀錄。

速龍今場命中率有53.4%，遠勝勇士的32.9%，球隊打完第一節僅以27:26領先勇士，但第二節得分以36:15遠超勇士，第三節得分更為46:14，創出32分的隊史單節最大分差紀錄，勇士則是自1954/55球季引入24秒鐘以來，隊史首次單節輸30分或以上。

儘管速龍在第三節有尹維特因拉傷左髖屈肌而提早離場，但費連（Malachi Flynn）在比賽還剩6分29秒時跳投得手，速龍將比分拉開至61分（121:60），是自2018年3月22日黃蜂領先灰熊65分以來NBA的最大領先優勢，過去25年唯一曾出現領先超過60分的比賽，是1988年2月27日溜馬最終以65分之差大炒拓荒者之役。

有五名球員得分上雙的速龍，因傷提早離場的尹維特上陣19分鐘的他取得7分、3助攻、1籃板和1封截，最後以53分之差狂數勇士，取得打破上季以46分擊敗溜馬的隊史最大勝仗紀錄，亦是NBA今季勝負分差最大的一仗，之前的今季勝負分差最大的比賽是12月27日小馬以124:73擊敗快艇。

至於之前曾因撞傷尾骨而缺席五場比賽的居里，在復出打了兩仗後周五因續受到傷勢影響，於賽前數小時確定缺席，祖蒙特格連則因為手指受傷而在賽前臨時缺陣，結果全隊只有三人得分達雙位數，而得分最多者是全部15分都在上半場攻入的域堅斯（Andrew Wiggins），終於以53分慘敗一場。

勇士隊史只有兩次以更大分差落敗，分別是1972年以63分大敗於湖人，以及接着一季在季後賽被湖人以56分打敗。

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