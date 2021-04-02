列卡度球員時代是防守球員，司職中堅或防中，縱非一線外援，但在港仍有一定位置，球員生涯晚年更已兼任助教，為在港執教鞭鋪路。

列卡斯27歲時來港加盟南華，坦言當時只當香港為踏腳石，爭取機會到亞洲其他地方發展，「每個巴西球員都想到海外效力，當時我想在香港踏出一步後，或者可到日本或亞洲其他國家發展，希望有個好表現的球季，然後打開亞洲市場。」雖然現實與預期有出入，一季後南華亦沒與他續約，但仍得到晨曦垂青，得以在港繼續球員生涯，效力愉園時獲機會兼任助教，也隨愉園贏過聯賽冠軍。他其後到英國進修，於當地先後考獲B及A牌，在港曾執教大會如飛馬，也教過流浪，轉為港女足主帥前曾任南華看守教練。

回想南華那段日子，他說：「作為教練總會有好的時光，也要面對壞的時候。我們有很好的球員，但成績不理想。在香港，輸了1、2場就會變得很困難。如何面對困境，也對日後作為教練有幫助。」

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