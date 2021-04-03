意甲班霸祖雲達斯的三位球員保羅戴巴拿、艾法美路，以及韋斯頓麥堅尼因違反意大利國內的限聚令私下多人「飯聚」，除被警方檢控外更被球員罰款及罰停賽。不過，祖記主力基斯坦奴朗拿度（C朗）一月尾時就曾違反防守規定前往滑雪，但球會卻未有任何處分，意大利傳媒就質疑祖記做法大細超。

據意大利傳媒報道，早前戴巴拿及艾法美路趁假期受邀到麥堅尼的住所飯聚，不過因意大利現時晚上10時至翌日的凌晨5時宵禁，所以三人被檢控違反限聚令罰款400歐元。同時，祖記亦對三人的行為感不滿，教練派路周五出席賽前記者會就批評三人的行為，指他們是榜樣必須做好，更將三人剔出周日對拖連奴一戰大名單以儆效尤，暫未知何時歸隊。

不過，一月份C朗與女友佐真娜前往意大利西北部的滑雪聖地庫瑪耶（Courmayeur）滑雪，更上載照片到社交網站之上，同樣違反當時政府的「如非工作、健康或必要原因外禁止出行」的防疫規定。雖然亦有被政府罰款，但其時祖記未有任何處分舉動，派路當時亦指「他有假期，可以做自己想做的事，他會為自己做的事負責。」實在有大細超之嫌。

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