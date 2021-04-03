巴黎聖日耳門前鋒莫路伊卡迪同老婆娜拉（Wanda Nara）都可以話當今球圈其中一對話題情侶，之前就有報道盛傳佢哋有試過一晚行房12次，但兩老公婆都冇承認過，而娜拉都不時喺IG出啲超性感相呃下like上到新聞，近排佢哋又有事上到新聞版面。

話說伊卡迪國際賽賽期因為冇波打就留喺巴黎，同老婆一齊放下假，禮拜四伊卡迪就喺個人IG出咗個post，相入面可以見到伊卡迪、娜拉，同埋佢哋隻狗，所以caption伊卡迪就寫咗「我嘅狗同我嘅狗女」，而喺「狗女」旁邊仲仲tag咗娜拉，娜拉都喺下面留言「好搞笑喎」，仲加咗個奸笑emoji，令人有無限想像空間。

殊不知呢個兩公婆調情嘅post，事後都引發唔少爭議，仲竟然被IG官方定性為「欺凌或騷擾」所以刪除咗。事後娜拉喺自己IG講返件事，「佢用西班牙文出post，但唔負責翻譯做其他語言，好似佢咁愛狗嘅人冇諗到狗同狗女都可以係侮辱人，其實只係咩人諗咩嘢啫。」

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