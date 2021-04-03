日本抗癌勇士池江璃花子，上周六在作為東京奧運選拔賽暨測試賽的全日本游泳錦標賽首日賽事連過兩關，以第三名的總成績殺入周日的女子100米蝶泳決賽。

池江璃花子早上在東京水上活動中心舉行的女子100米蝶泳初賽，以58秒68得到小組第一，並以總成績第二名晉級。至下午上演的準決賽，她又以58秒48的成績成為小組第一，並以總成績第三名打入決賽，僅次於在另一組游出58秒30的長谷川涼香，以及58秒32的相馬愛。

於19年2月宣佈確診白血病，至去年8月才復出的池江璃花子，在今屆賽事共參加四個項目，包括作為東京奧運國內選拔賽的女子50米及100米自由泳、100米蝶泳，以及非奧運項目50米蝶泳。池江早前已多次強調，目標是參加24年巴黎奧運，而她今次參加全國賽，只會以躋身各項決賽為目標，而她在首日賽事後亦重申這一點。她說：「正如之前所說的一樣，東京奧運並不是我的主要目標，我今次參賽純粹是想累積更多經驗，希望（在決賽）能夠游出比準決賽更快的時間吧。」

按照規則，只要池江能在周日下午的決賽取得頭兩名，而成績又達到57秒10的最低標準，便可取得東奧參賽資格。

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