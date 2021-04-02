周六英超榜首的曼城作客三哥李斯特城，藍月亮近期一直保持強勢，料今仗就算作客仍會主攻對手，但一眾藍月守衞在國際賽期間表現不佳，今仗面對有占士麥迪臣可以復出、兼且休足兩周的李斯特城，藍月亮未必能保清白之身，加上2軍首循環曾炮製7個入球，今仗隨時再開「大」。

曼城近26場贏足25場，要令這支強勢之師失分其實並不容易，當中該隊保持了今季英超最強的攻力，至今踢了30場已攻入64球，平均每場入逾兩球，相信攻強於守的李城，防線勢難抵擋曼城的進襲。不過客軍並非沒有弱點，一眾藍月守衞在國際賽期間表現甚差，其中葡萄牙孖寶魯賓戴亞斯及祖奧簡斯路，連績三場代表國家隊擔正，然而葡萄牙對塞爾維亞失兩球之餘，面對世界排名98位的盧森堡都要先失球，二人表現不佳之餘體力亦受損；另一正選中堅史東斯代表英格蘭出戰波蘭時更「派膠」，連累三獅軍團失球，今仗藍月未必能保清白之身。

麥迪臣復出更添火力

事關對手李城近況亦好，3連勝之餘更攻入10球，近期在哈維班尼斯受傷下，改派伊恩拿祖與占美華迪組成雙箭頭效果亦佳，今仗更有進攻中場占士麥迪臣可以復出，進一步增添李城火力。首循環兩軍交手，曼城在主場在先開紀錄之下輸2:5，有 「Big 6殺手」之稱的華迪更上演「帽子戲法」，今仗勢繼續主攻的曼城，防線肯定有大量空位讓華迪等人打反擊之用，故主隊絕對有能力攻破藍月大門，宜捧「入球大細」中位數[2.5 球]的「大」。

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