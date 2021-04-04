公鹿周六在主將安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）因為膝痛缺陣的情況下，憑着賀里迪（Jrue Holiday）攻入33分，最終作客以129:128險勝帝王，連贏三場。

公鹿教練保丹賀沙（Mike Budenholzer）在開賽前宣佈，在上周五勝拓荒者之役攻入47分的「字母哥」，因為左膝疼痛未能上陣。在缺少了這個兩屆常規賽最有價值球員之下，賀里迪今仗23次起手射入14球，包括在三分線外5投3中，合共得到33分，另外又交出11次助攻及搶下7個籃板球，布祿克盧比斯（Brook Lopez）有26分，樸迪斯（Bobby Portis）與米度頓（Khris Middleton）分別有18分及16分，迪維辛素（Donte DiVincenzo）則有12分、14個籃板球及7次助攻。

帝王方面， D霍斯（De’Aaron Fox）與泰倫斯戴維斯（Terence Davis）各得27分，後者在完場前一刻更射入了一個三分球，但仍未能阻止球隊陷入三連敗困境。

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