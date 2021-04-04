上禮拜四喺美國上演嘅一場綜合格鬥（MMA）拳賽CFFC 94發生恐怖嘅一幕！

嚟自俄羅斯、37歲嘅Khetag Pliev對Devin Goodale嘅第二回合，兩位拳手喺地上面纏鬥途中，Khetag突然望住自己隻左手，再望一眼裁判，睇慢鏡，Khetag嘅左手無名指「唔見咗」！呢位俄國拳手賽後即刻到急症室，接受訪問時就話：「有一位好好嘅女醫生Maggie Wilson幫我駁番隻手指！」Khetag Pliev之後仲喺Instagram upload咗張相報平安㖭！

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