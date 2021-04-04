周六上演的去季西班牙盃決賽，由兩支巴斯克地區球隊皇家蘇斯達及畢爾包正面交鋒。兩軍在滂沱大雨之下交手表現大受影響，最終皇蘇靠前鋒奧耶沙巴爾下半場射入12碼奠勝，以1:0險勝死敵，事隔34年後再度捧起西班牙盃。

去季的西班牙盃決賽因疫情關係一延再延，最終延至今年4月才上演，與今季決賽僅相距兩周，更破天荒出現同樣打入去季及今季決賽的畢爾包，有機會創造一個月內「衞冕」的神話。兩隊同樣已超過30年未贏過西班牙盃，不過今仗在大雨之下亦未能發揮出正常水平，而且因決賽關係踢得更為謹慎令戰情頗為膠着，雙方上半場互交白卷。

然而，下半場戰至58分鐘卻出現轉捩點，皇蘇前鋒樸圖接應隊友斜直線入楔，禁區內被畢爾包中堅恩尼高馬天尼斯踢跌，球證原本出示紅牌直接將馬天尼斯趕出場，但翻看慢鏡後決定改罰黃牌，但照判罰12碼。奧耶沙巴爾操刀，畢爾包的國家隊門將烏尼西蒙捉錯路，助皇蘇先開紀錄之餘，球隊亦靠此記全場唯一中框射門，以1:0氣走畢爾包，自86/87球季後再次贏得西班牙盃。至於畢爾包將在４月17日在今季的西班牙盃硬撼巴塞隆拿，再爭冠軍。

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