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曼聯門將迪基亞早前因妻子分娩，缺席了整個3月的所有比賽，終於等到長期正選機會的甸恩軒達臣表現不俗，在上陣六場的比賽當中，3場英超助曼聯取得2勝1和兼不失一球。如今迪基亞回歸，領隊蘇斯克查又面臨幸福煩惱，惟有在球季餘下兩戰線英超與歐霸盃，讓二人各自擔任主力門將。

曼聯在3月份6場比賽皆是由甸恩軒達斯把關，英超三戰零失球表現出色，在歐霸盃16強亦協助球隊淘汰AC米蘭晉級，美中不足是在英足盃不敵李斯特城八強下馬。目前曼聯兩大門將皆可候命，D軒自然不想每當有迪基亞便要讓出正選位置：「沒有人會無條件給予你正選位置，要得到便得憑自己的努力去爭取，希望經過努力之後可以得到正選機會。能在坐滿七萬多人的奧脫福球場上，為曼聯把關協助球隊擊敗利物浦，一直是我夢寐以求可以出現的情景。」

在從迪基亞及D軒中挑選一名正選，對領隊蘇斯克查而言無疑是困難的抉擇。曼聯在今季只餘下英超與歐霸盃兩條戰線，前者主要目標是保歐聯參賽席位，在歐霸盃則是爭取蘇B領軍下紅魔首項錦標，也可藉奪冠確保下屆參加歐聯的資格。因此蘇B的權宜之計是讓兩名門將分別在兩項賽事成為主力，到球季結束後再決定下季正選誰屬。

文：何西