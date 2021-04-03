周日英超有多場賽事上演，其中阿士東維拉在主場迎戰富咸。維拉雖然在聯賽已經錄得四輪不勝，在缺少了主將基亞利殊後，球隊的狀態嚴重下滑，惟這位英格蘭中場今仗有望復出，對維拉而言是一大喜訊。維拉為了取得來季歐洲賽資格，面對下游分子絕對不容有失，主隊今場讓平/半取上盤。（球賽編號：星期日38；now621台今日11:30pm直播）

目前中游分子的分差不大，維拉數字上仍然有機會爭奪來季歐戰席位，因此球隊鬥心依然十足。此前維拉在基亞利殊缺陣的六場比賽當中，只入了三球，攻力非常疲弱，因此今仗迎來這位主力中場回歸，球隊在進攻表現必有改善。另外射手奧尼屈堅斯雖在球會賽事近七場未有入球，惟此子在國際賽代表英格蘭對陣聖馬力諾時有「士哥」，信心必有回升。客隊富咸對上5輪聯賽僅贏1場，雖然作客賽事保持八輪不敗，但當中亦只取得兩場勝仗，今仗面對強陣出擊的維拉難搶分。

同日早場賽事，修咸頓主場鬥般尼。最近在聯賽戰績慘淡的修咸頓，上場英足盃雖然擊敗般尼茅夫止血，但兩大主力禾特普斯受傷上陣成疑，射手丹尼艾格斯同樣要養傷，修咸頓整體實力受影響，讓平/半寧要下盤。（球賽編號：星期日14；now621台今日7:00pm直播）

文：王杰